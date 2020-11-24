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Kaymakam Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Vekili Sinan Aslan, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım gününe her yıl ’Öğretmenler Günü’ olarak kutluyoruz.

Kaymakam Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Vekili Sinan Aslan, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım gününe her yıl ’Öğretmenler Günü’ olarak kutluyoruz. Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda en kutsal görevlerden biridir. Vatanperver, birikimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetişmesi öğretmenlerimizin elindedir. Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak; eğitim sistemimizi geliştirmekle ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için gece gündüz demeden çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bu memleketin aydınlık geleceği için hayatlarını iyi bir neslin yetişmesine adayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
11:58
İkindi
14:33
Akşam
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Yatsı
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