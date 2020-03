Kaymakam Çorumluoğlu “Şu anda sıkıntılı bir durum yok”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Sırbistan’dan Ereğli ve Alaplı ilçelerine gelen 7 kişiden ikisinin hastanede gözetim altında olduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini ifade etti. Kaymakam Çorumluoğlu her iki ilçede de şu anda sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede koronovirüs ile ilgili yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Sırbistan’dan yurda dönen biri Ereğli diğer altısı Alaplı’da olan 7 kişiden ikisinin yüksek ateş nedeniyle Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini ifade etti. Her iki ilçede de şu ana kadar sıkıntılı bir durum olmadığını dile getiren Kaymakam Çorumluoğlu “Sırbistan’dan gelen biri Ereğli diğer altısı Alaplı ilçemizden 7 vatandaşımız var. 7 kişiden ikisi yüksek ateş şikayeti ile hastanemize başvurunca gözetim altına alındılar. Test sonuçlarını bekliyoruz. Diğer 5 kişide evlerinde kendilerini izole etmiş durumdalar. Onlarında takibi yapılıyor. Şu ana kadar her iki ilçemizde de testleri pozitif çıkan hastamız yok. Buda sevindirici bir durum. Hastanemizde sağlık personelimiz süreci çok iyi götürüyor. Bizde sürekli takibini yapıyoruz. Bu süreçte testler yapılmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızda önümüzdeki Çarşamba günü 14 günlük süreç doluyor. Sağlık Bakanlığımız ülkemizde olduğu gibi burada da süreci çok iyi bir şekilde yönetiyor. Her şey şeffaf bir şekilde açıklanıyor. Kamuoyundan gizlenen, saklanan bir bilgi yok, olması da mümkün değil. Vatandaşlarımızın korkuya yada paniğe kapılacakları bir durum yok. Bakanlığımız tarafından önerilen tedbirlere uymaya devam etsinler” dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu halkı yalan yanlış bilgilerle korku ve paniğe sevk edecek paylaşımlarda bulunanlara karşıda gerekli cezai yaptırımları uyguladıklarını ifade etti.