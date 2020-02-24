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Kaymakam İmamoğlu, Başkan Arslan ile bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 18:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan’ı ziyaret etti.Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şubesini ziyaret eden Kaymakam İmamoğlu’na, Hakim Veysi Ural, Besni ilçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Altıntop, Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Zabıta Müdürü Sait İlhan ve Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan eşlik etti.

Kaymakam İmamoğlu, Başkan Arslan ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan’ı ziyaret etti.
Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şubesini ziyaret eden Kaymakam İmamoğlu’na, Hakim Veysi Ural, Besni ilçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Altıntop, Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Zabıta Müdürü Sait İlhan ve Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Ömer Arslan, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, STK ve kurumların kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyerek, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.
Herkesin engellilere karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, onlara her zaman destek olacaklarını belirterek, "Herkes birer engelli adayıdır. Kaymakamlık olarak engelli vatandaşlarımıza her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Duyarlı idareciler sayesinde engelli vatandaşlarımız engelleri daha çabuk aşarlar. Bu konuda da herkes üzerine düşen görevi yapmalı" diye konuştu.

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