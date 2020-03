Kaymakam Şahin’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kadın hakları konusunda dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından biri olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir.

İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almış ve almaya devam etmektedirler. Aile kurumunun temelini oluşturan, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadırlar.

Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz.

Bu vesileyle kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kalktığı, her türlü şiddetin son bulduğu, kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."