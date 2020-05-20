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Kaymakam Yüksel Kara pazarcıları denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede denetimlerde bulundu.Kaymakam Yüksel Kara şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.Daha sonra pazar esnafını kontrol eden Kaymakam Kara, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakan esnafa uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.Maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat verdi.Devam eden kontrollerde iki vatandaşın Korona virüs (Covid-19) şüphesi görülmesi üzerine, vatandaşları hemen izolasyona alınmış ve sağlık kurumuna sevk edildiği belirtildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede denetimlerde bulundu.
Kaymakam Yüksel Kara şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.
Daha sonra pazar esnafını kontrol eden Kaymakam Kara, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakan esnafa uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.
Maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat verdi.
Devam eden kontrollerde iki vatandaşın Korona virüs (Covid-19) şüphesi görülmesi üzerine, vatandaşları hemen izolasyona alınmış ve sağlık kurumuna sevk edildiği belirtildi.

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