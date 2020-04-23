YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kaymakamdan 23 Nisan doğumlu öğrenciye doğum günü sürprizi

Kaymakamdan 23 Nisan doğumlu öğrenciye doğum günü sürprizi

KONYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kaymakamdan 23 Nisan doğumlu öğrenciye doğum günü sürprizi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kaymakam Dilara Şenoğlu, evinde ziyaret ettiği 23 Nisan doğumlu ilkokul öğrencisine pasta ve hediyesini verdi.

Kaymakam Şenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal ile Selki Şehit Ali Cevizci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğithan Aydın'ı, Selki Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şenoğlu, 10 yaşına giren Aydın'ın doğum gününü kutladı.

Hazırlattığı yaş pasta ve hediyesini çocuğa veren Şenoğlu, Aydın'a "Çok şanslısın, doğum gününe kaymakam geliyor. Ne güzel bir şey bu." dedi.

Kaymakam Şenoğlu, pasta kesilirken "İyi ki doğdun Aydın." sözleriyle alkışlara eşlik etti.

Aydın'ın ailesi, Şenoğlu'na sürpriz kutlamadan dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Doğum Günü Hüyük Kaymakam Kutlama pasta

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Konya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
05:57
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Şener Eczanesi
Karatay
Yağmur Eczanesi
Karatay
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Makbule Güneş Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.