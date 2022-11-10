Kaymakamlık Sınav Sonuçları açıklandı! İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı

Kaymakamlık Sınav Sonuçları 10 Kasım 2022 Perşembe günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda bulunan 60 numaralı sorunun iptal edildiği belirtildi. Kaymakamlık Sınav Sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz. İşte İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2022-Kaymakamlık Sınav Sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2022-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

