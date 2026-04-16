Kaynak suyunda yetişiyor, 300 liraya satılan balık için talep patladı

Tesiste yetiştirilen alabalıklar doğal kaynak suyunda büyütülürken balıkların beslenmesi için günlük ortalama 25-30 kilogram yem veriliyor. Sürekli tatlı su sirkülasyonu bulunan havuzlarda yetişen balıklar, yaklaşık 350-400 gram ağırlığa ulaştığında satışa sunuluyor. Vatandaşlara temizlenerek verilen alabalıkların kilogramı ise 300 liradan satılıyor. Tesise gelen vatandaşlar balıkları yerinde görerek satın alabiliyor. Yoldan geçen birçok kişi de tesise uğrayarak taze alabalık alıp yoluna devam ediyor.

'CANIMIZ İSTEDİĞİ ZAMAN TAPTAZE BALIK ALIP GİDİYORUZ'

Eşiyle birlikte balık almaya gelen vatandaşlardan Nasır Alıcıoğlu, tesiste yetiştirilen balıkların lezzetinden memnun olduklarını belirterek, "Bugün gezme amaçlı hanımımla böyle bir balık alalım dedik. Yemek için geldik. Buranın balıklarını çok seviyorlar. Tat oranı çok yüksek Çayıralan'daki balıkların. Böyle bir tesisimizin olmasından tabii ki biz de gurur duyuyoruz. Canımız istediği zaman taptaze canlı balık alıp gidiyoruz buradan. Eskiden böyle bir düzen yoktu, şimdi çok iyi" dedi.

Uzunlu kasabasından geldiğini söyleyen Ahmet Karakurt ise "Uzunlu kasabasından balık almaya geldik. Hem gezmek hem de torunumu gezdirmek istedik. Çocuğumuz gezmeyi çok seviyor. Balıkları da görmek istiyor. Buranın durumunu bildiğimiz için geldik. Hem balık alıp hem de gezip gitmeyi düşünüyoruz. İyi bir yer burası, balıkları çok güzel" diye konuştu.

'AYLIK YAKLAŞIK 1 TON ÜRETİM YAPIYORUZ'

Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız da ilçede geçmişte yapılan alabalık yetiştiriciliğinin bir süre durduğunu, yeniden canlandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Kaygısız, "Yaklaşık yirmi yıl önce ilçemizde alabalık faaliyetleri yürütülüyordu fakat zamanla ekonomik şartlardan dolayı durdu. Biz de yeniden canlandıralım istedik. İlk etapta üç havuzla başladık. Talep artınca üretim de arttı. Kaynak suyumuzdan çıkan ve içme suyu hattından dışarı giden suyu değerlendirmiş olduk. Şu anda aylık yaklaşık bir ton üretim yapıyoruz ve pazar sıkıntısı yaşamıyoruz" dedi.

Çevre ilçelerden de talep olduğunu belirten Kaygısız, Sarıkaya, Çandır ve Boğazlıyan gibi ilçelere haftanın belirli günlerinde canlı alabalık götürerek vatandaşların bu üründen faydalanmasını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca ilerleyen süreçte yavru alabalık üretimi üzerine de yeni bir proje planladıklarını sözlerine ekledi.

ALABALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Alabalık, besin değeri yüksek ve düzenli tüketildiğinde birçok fayda sağlayan bir balıktır.

Öncelikle omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu sayede kalp ve damar sağlığını destekler, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekler ve uzun süre tok tutar. Bu özelliğiyle diyet yapanlar için iyi bir alternatiftir.

D vitamini ve mineral içeriğiyle kemik sağlığına katkı sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin fonksiyonları üzerinde de olumlu etkileri vardır. Düzenli tüketildiğinde hafızayı destekler ve zihinsel performansa katkı sağlar.

Cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. İçerdiği sağlıklı yağlar cildin daha canlı görünmesine ve saçların güçlenmesine yardımcı olur.

Ayrıca sindirimi kolay ve hafif bir besindir. Bu nedenle akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Daha fazla fayda görmek için kızartma yerine ızgara veya fırında tüketilmesi önerilir.