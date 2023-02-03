Kaynakça nasıl yazılır, kitap kaynakçası nasıl yazılır? Kaynakça yazarken nelere dikkat edilmelidir, kaynakça kuralları nedir?

Ağırlıklı olarak akademik alanda bir tez, makale ya da kitap hazırlanacaksa başka bazı yayınlardan, kitaplardan ya da benzeri eserlerden esinlenerek alıntılar yapılabilir. Bu tür durumlar söz konusu olduğu zaman hazırlanan çalışmanın sonuç bölümünün hemen ardından bu kaynaklar belirtilmelidir. Kullanılan kaynakların sıralandığı listeye kaynakça adı verilir. Kaynakça, yazılan eserde kullanılan ifadelerin ya da düşüncelerin intihal olmaması ve başka eserlerden aşırma yapılmaması adına kesinlikle olması gereken bir bölümdür.

Kaynakça nasıl yazılır?

Yazılan herhangi bir makale, kitap ya da benzeri çalışmada başka birine ait bir çalışmadan faydalanıldığı zaman kaynak belirtmek gereklidir. Hazırlanan çalışma kapsamında alıntılar, okumalar yapılabilir. Ancak çalışma yapılırken yararlanılan tüm yayınlar çalışmanın sonunda liste şeklinde yazılmalıdır. Kaynakça adı verilen bu listeyi hazırlamak için çalışma boyunca yararlanılan, okunan tüm diğer çalışmaların not alınması gerekir. Bu şekilde ilerleyerek çalışmanın sonuna eklenecek olan kaynakçada hata ya da eksik olmaması sağlanabilir. Listelenen kaynaklarda öncelikle alıntı yapılan ya da yararlanılan diğer çalışmanın kime ait olduğu daha sonra ise yararlanılan çalışmanın, kitabın ya da yayının adı yazılmalıdır. Yararlanılan eser her ne ise hakkındaki tüm bilgiler sayfa numarasına kadar yazılmalıdır.

Kaynakça yazılırken birden fazla kılavuz bulunur. Genellikle APA ve MLA kaynakça stilleri kullanılır. APA stili olarak bilinen kaynakça yazımı bilimsel dergi ve makalelerde ve kitap gibi akademik belgeler için kullanılır. Genellikle sosyoloji, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, antropoloji, edebiyat, tarih ve psikoloji gibi sosyal bilimler ve davranışsal bilimler alanında yazılan eserlere atıfta bulunmak için kullanılır. MLA stili ise Modern Dil Derneği olarak bilinen Amerika Modern Dil Derneği'nin, dil ve edebiyat akademisyenler için kaynak aldıkları dernektir. Dil ve edebiyat alanında da sıklıkla MLA kullanılsa da genellikle APA stili kullanılır.

Kitap kaynakçası nasıl yazılır?

Bir kaynakça nasıl yazılır örneklendirmesi için internetten yararlanabilmek mümkündür. Kitaplar için hazırlanan kaynakçalar da kitabın sonunda görülebilir. Bir kitap hazırlandığında yararlanılan kaynaklar kaynakça başlığı altında listelenirken şu noktalara dikkat edilmelidir:

Yararlanılan kaynağın tam adı, varsa sayfa numarası ve başlığı yazılmalıdır.

Kaynağın asıl sahibinin tam ismi yazılmalıdır.

Alıntı yapılan ya da yararlanılan kaynak kitap ya da dergi ve benzeri eserin yayınevi adı kaynakça da yer almalıdır.

Kaynak olan eserin basım tarihi bilgisi yazılmalıdır.

Kaynağın varsa cilt numarası, sayfa aralığı ya da sayfa numarası ve yayın yılı gibi bilgilerin de yazılması gerekir.

Bu noktada kitap kaynakçası örneği şu şekilde olmalıdır:

APA stili: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

MLA stili: Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Kaynakça nasıl hazırlanır?

Bir kitap, proje, makale ya da benzeri herhangi bir çalışmanın son kısmına kaynak yazmak gereklidir. Kaynakça adı verilen bu kaynak listesini hazırlarken çalışma sırasında notlar alınması kaynağın tam olarak belirtilmesi adına doğru bir yöntem olacaktır. Kaynakçalarda çalışma için yararlanılan her türlü kaynağın tam adı, başlığı, yayın tarihi, varsa yayınevi adı, eserin sahibinin ismi, sayfa numaraları belirtilmelidir. Alıntı yapılan ve çalışma hazırlanırken okunan ve yararlanılan her türlü eser kaynakçada yer almalıdır.

Proje kaynakçası nasıl yazılır?

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale, kitap fark etmeksizin her türlü çalışmada kaynakça yazmak çalışma sahibinin yapması gereken bir iştir. Hazırlanan herhangi bir projenin de son kısmında mutlaka kaynakça olmalıdır. Bir proje hazırlarken hem yazılı hem de sözlü kaynaklar projenin sonunda listelenmelidir. Projede kullanılan her türlü ek bilgi olarak biriyle yapılan röportaj, bir dergiden alınan bir yazı, alıntılanan bir söz kaynakçada belirtilmelidir.

Makale kaynakçası nasıl yazılır?

Makale hazırlarken de notlar alınmalı ve hazırlanan makalede kullanılan her ek bilgi kaynakçada yer almalıdır. Hazırlanan kaynakçanın eser ve yazar adları alfabetik sıraya göre olmalıdır. Bu alfabetik sırada alıntılanan eserin sahibinin soy ismi baz alınmalıdır. Hazırlanan makalenin sonunda yazılan kaynakçanın şu şekilde verilmesi doğru olacaktır: