Makale nasıl yazılır, makale kuralları nelerdir? Makale yazarken nelere dikkat edilmelidir, akademik makale nasıl yazılır?

Gazete, dergi gibi yayınlarda yer alan, herhangi bir konuda o alanda uzman bir kişi tarafından yazılan yazılar makale olarak adlandırılır. Makaleler başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bazı kurallara bağlı olarak yazılması gereken makalelerde dikkat edilecek bazı noktalar bulunur. İmla kurallarından kaynak olarak kullanılan yazı ya da alıntıların yer aldığı kaynakça adı verilen listelemeye kadar birçok kuralı vardır.
Makale yazmak için ilk adım hakkında yazılacak olan konunun belirlenmesi olacaktır. Hangi yayında ne amaçla yer alacağına göre yazılmalı ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra makale yazımına başlanmalıdır. Telif içeren tüm alıntıların ve kaynakların belirtilmesi son derece önemli bir noktadır. Bunun dışında bir makalede anahtar kelimeler, gerekli ise tablolar, ana başlık dışında kullanılan ara başlıklar ve tüm başlıkları destekleyerek açıklayan içerikler yer almalıdır.
Makale temel olarak beş bölümden oluşur: özet, giriş, içerik, sonuç ve kaynakça. Her bölümün kendisine özel yazım kuralları bulunur. Bu kurallar da makalenin konusuna göre değişir. Örneğin sosyal bilimler alanında yazılan makaleler genellikle APA yazım kuralları doğrultusunda yazılır. Bilimsel makaleler de genellikle MLA kurallarına uygun yazılır. Makale yazarken yapılması gereken ilk şey ön hazırlık çalışmasıdır. Ön hazırlık çalışmasında konu hakkında literatür taraması yapılır ve bu kaynaklar incelenir. Makalede kullanılacak kaynaklar derlenir ve bu bağlamda bir taslak oluşturulur. Makale daha sonrasında bölümlere ayrılarak yazılır.
Akademik bir makale yazmadan önce ve yazım sırasında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Makaleye bir başlık verilmesi, giriş gelişme ve sonuç olarak bölümlendirilmesi ve hakkında yazılacak konu için yeterince araştırma yapılmış olması gereklidir. Bir akademik makale yazabilmek için öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şu şekilde sıralanabilir:
İyi bir makale giriş gelişme ve sonuç gibi bölümlerden oluşur. Bu bölümler ve içermesi gereken bazı önemli noktalar şu şekildedir:
İyi bir makale yazmanın ilk kuralı hakkında yazılacak konuyu belirlemektir. Bu adımın ardından makalenin tamamı için bir plan oluşturulmalıdır. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde yazılan metinler anlatılmak istenen konuyu açıklayıcı olmalı ve yazılanları destekleyici kanıtlar içermelidir. İnternetten kolayca bulunabilecek makale nasıl yazılır örneklerinden de yola çıkarak doğru ve iyi bir makale yazabilmek mümkündür. Ancak öncelikle makale yazmanın kurallarına hâkim olmak gerekir. Bu kurallara göre iyi bir makale örneğinin ön koşulu seçilen konunun ayrıntılı ve destekleyici ispatlar içerecek şekilde yazmak olacaktır. Akıcı bir dil ile yazılanlara kanıt niteliğinde sağlam kaynaklar gösterilmelidir.