Makale nasıl yazılır, makale kuralları nelerdir? Makale yazarken nelere dikkat edilmelidir, akademik makale nasıl yazılır?

Gazete, dergi gibi yayınlarda yer alan, herhangi bir konuda o alanda uzman bir kişi tarafından yazılan yazılar makale olarak adlandırılır. Makaleler başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bazı kurallara bağlı olarak yazılması gereken makalelerde dikkat edilecek bazı noktalar bulunur. İmla kurallarından kaynak olarak kullanılan yazı ya da alıntıların yer aldığı kaynakça adı verilen listelemeye kadar birçok kuralı vardır.

Makale nasıl yazılır?

Makale yazmak için ilk adım hakkında yazılacak olan konunun belirlenmesi olacaktır. Hangi yayında ne amaçla yer alacağına göre yazılmalı ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra makale yazımına başlanmalıdır. Telif içeren tüm alıntıların ve kaynakların belirtilmesi son derece önemli bir noktadır. Bunun dışında bir makalede anahtar kelimeler, gerekli ise tablolar, ana başlık dışında kullanılan ara başlıklar ve tüm başlıkları destekleyerek açıklayan içerikler yer almalıdır.

Makale temel olarak beş bölümden oluşur: özet, giriş, içerik, sonuç ve kaynakça. Her bölümün kendisine özel yazım kuralları bulunur. Bu kurallar da makalenin konusuna göre değişir. Örneğin sosyal bilimler alanında yazılan makaleler genellikle APA yazım kuralları doğrultusunda yazılır. Bilimsel makaleler de genellikle MLA kurallarına uygun yazılır. Makale yazarken yapılması gereken ilk şey ön hazırlık çalışmasıdır. Ön hazırlık çalışmasında konu hakkında literatür taraması yapılır ve bu kaynaklar incelenir. Makalede kullanılacak kaynaklar derlenir ve bu bağlamda bir taslak oluşturulur. Makale daha sonrasında bölümlere ayrılarak yazılır.

Akademik makale nasıl yazılır?

Akademik bir makale yazmadan önce ve yazım sırasında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Makaleye bir başlık verilmesi, giriş gelişme ve sonuç olarak bölümlendirilmesi ve hakkında yazılacak konu için yeterince araştırma yapılmış olması gereklidir. Bir akademik makale yazabilmek için öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Hangi konu ve alan hakkında makale yazılacaksa bu alanda bilgi sahibi olmak ve yeterince araştırma yapmış olmak gerekir.

Yazılacak makale için bir şablon oluşturulması makale yazımı sırasında bir yol haritası olacaktır.

Yazılacak olan makalede kullanılacak olan dil doğrultusunda, alan ve konu hakkında gerekli olan literatür taraması yapılmalıdır.

Tüm ön çalışma tamamlandıktan sonra makalede kullanılacak şablon için ana ve ara başlıklar oluşturulmalıdır.

Makalenin tamamını, yazılış amacını içeren, okuyacak kişiler için rehber niteliğinde bir giriş kısmı yazılmalıdır.

Giriş kısmı için makaleye verilen ismin ve giriş metninin hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılması gerekir. Bu kısımda ayrıca anahtar kelimeler de verilmeli ve anahtar kelimeler de Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır.

Gelişme kısmında belirlenen ara başlıklar için içerikler yazılmalıdır. Bu içerikler kapsamında savunulan düşünceyi ya da durumu destekleyici bazı alıntılar ve örnekler kullanılmalıdır.

Sonuç başlıklı bir bölüm yazılarak tüm yazılanlar özetlenmelidir.

Son olarak makale içeriğinde kullanılan tüm kaynakların APA ya da MLA formatına ya da kullanılan diğer kaynakça formatına uygun bir şekilde yazılır.

Makalenin bölümleri nedir?

İyi bir makale giriş gelişme ve sonuç gibi bölümlerden oluşur. Bu bölümler ve içermesi gereken bazı önemli noktalar şu şekildedir:

Makale başlığı: Anlaşılır, sade, kısa ve özgün olmalıdır. Makalede anlatılacak olan konuyu özetler nitelikte olmalıdır.

Özet: İçeriğe ve kurallara göre en fazla 500 kelimeden oluşmalı ve iki paragrafı geçmemelidir.

Anahtar kelimeler: Konuyu özetleyen ve konunun hangi kelimeler etrafında döndüğünü özetler ve 5-7 kelime arasında olmalıdır.

Giriş: Bu kısım en fazla üç sayfa olacak şekilde tasarlanmalıdır. Yazar bu kısımda seçtiği konuyu belirtmeli, neden bu konuyu seçtiğini ve nasıl ele alacağını, konu hakkında yetkinliğini ifade etmelidir.

Tartışma bölümü: En geniş ve önemli olan kısım bu kısımdır. Alt başlıklar altında tüm bilgilere yer verilmelidir. Her alt başlık için en az iki paragraf olacak şekilde açıklamalar yazılmalıdır. Tutarlı ve anlamlı olmalı, akıcı bir dil kullanılmalıdır.

Sonuç: Yazarın makalenin tümü ile ilgili analizini içermelidir. En az iki paragraf olacak şekilde yazılmalıdır. Bilimsel, öznellikten ve atıf yapmaktan uzak ifadeler kullanılmalıdır.

Kaynakça: Bu bölümde, makalede kullanılan tüm kaynaklar, kaynak eserin sahibinin soy ismine göre alfabetik sıra ile listelenmelidir.

Makale kuralları nelerdir?

İyi bir makale yazmanın ilk kuralı hakkında yazılacak konuyu belirlemektir. Bu adımın ardından makalenin tamamı için bir plan oluşturulmalıdır. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde yazılan metinler anlatılmak istenen konuyu açıklayıcı olmalı ve yazılanları destekleyici kanıtlar içermelidir. İnternetten kolayca bulunabilecek makale nasıl yazılır örneklerinden de yola çıkarak doğru ve iyi bir makale yazabilmek mümkündür. Ancak öncelikle makale yazmanın kurallarına hâkim olmak gerekir. Bu kurallara göre iyi bir makale örneğinin ön koşulu seçilen konunun ayrıntılı ve destekleyici ispatlar içerecek şekilde yazmak olacaktır. Akıcı bir dil ile yazılanlara kanıt niteliğinde sağlam kaynaklar gösterilmelidir.