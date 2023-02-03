Öz geçmiş nasıl yazılır, öz geçmişe ne yazılır? Öz geçmiş yazarken nelere dikkat edilmelidir, CV nasıl hazırlanır?

İş başvurusu yapacak olan kişiler, başvurdukları kuruma önceki deneyimlerini, eğitimlerini, hobileri gibi kendileri hakkında bilgileri aktardıkları bir belge teslim ederler. Bu belge öz geçmiş ya da CV olarak adlandırılır. Öz geçmiş, bir kişinin kendini kısa bir özetle tanıttığı, yaşam öyküsünün özeti olarak da nitelendirilen bir belgedir. Türkçe olarak öz geçmiş şeklinde ifade edilen bu belgeye CV de denir. CV, Latince bir kısaltmadır. Curriculum Vitae ifadesinin baş harflerinden oluşur. Tam karşılığı olarak çevrildiğinde vitae hayat, curriculum ise çember demektir. Yaşam çemberi olarak Türkçeye çevrilebilir.

Öz geçmiş nedir?

Kişilerin tüm geçmiş deneyimlerini ve kendileri hakkında bilgilerini aktarması öz geçmiş olarak tanımlanır. Aynı zamanda iş başvurularında kişi hakkında türlü bilgilerin yer aldığı belgelere de bu isim verilir. Doğru bir öz geçmiş hazırlamak için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Öz geçmişte temel olarak kişi bilgileri, eğitim bilgisi, iş denetimi, sertifika bilgileri gibi temel bilgiler yer alır.

Öz geçmiş nasıl yazılır?

Öz geçmiş yazmak için ön koşul içerdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasıdır. Bu belgede yazılan tüm bilgiler, belgenin teslim edildiği kurum tarafından detaylı olarak araştırılacaktır. Herhangi bir yanlış bilgi ile karşılaşıldığı durumlarda kişinin başvurusu sorgulanır ya da direkt olarak reddedilir. İletişim bilgilerinden hobilere kadar her türlü bilginin yazılabileceği öz geçmişleri hazırlamak için şu adımlar takip edilmelidir:

Kişisel bilgiler yazılmalıdır. Bu bilgiler isim, soy isim, eğitim bilgileri, yaş, medeni hal, cinsiyet, varsa askerlik durumu gibi bilgiler olmalıdır.

İletişim bilgileri yazılmalıdır. Telefon numarası, adres, e-posta gibi iletişim bilgileri özgeçmişte yer almalıdır.

İş deneyimleri yazılmalıdır. Başvurulan iş yerinin sektörü kapsamında varsa gidilen kurslar, alınan mesleki eğitimler, yapılan stajlar bu bölümde yer almalıdır.

Referanslar yazılmalıdır. Daha önce çalışılan yerlerdeki üst düzey yöneticilerden ya da eğitim alınan okullardaki alan ile ilgili eğitmenlerden alınan onaya istinaden isimleri ve iletişim bilgileri bu kısma eklenir.

Öz geçmişe ne yazılır?

Bir öz geçmişte başvuru yapılan firmanın yetkilileri tarafından ihtiyaç duyulan tüm bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler öncelikle isim soy isim gibi kişisel bilgiler, bir adet fotoğraf, iletişim bilgileri, telefon ve adresler, eğitimler ve önceki iş deneyimleri ile birlikte verilecek referans isimler olmalıdır. Doğru bir kısa öz geçmiş örneğinde bu bilgiler yer almalıdır. Öz geçmiş hazırlanırken başvuru yapılacak sektöre uygun bir şekilde hazırlanması ve bilgilerin bu şekilde verilmesi gerekir.

"CV nasıl yazılır?" sorusu özellikle de iş hayatına yeni başlayan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan birisidir. CV yazarken tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına özen gösterilmelidir. Ancak iş tecrübeleri kısmında kısa sürelerle çalışılan iş yerlerinin yazılması başvuru yapılan kurumun yetkililerini tereddüde düşürebilir. Bazı firmalar işe alacakları kişilerin daha önce fazla sayıda ve kısa sürelerde çalışmış olmasını hoş görmeyebilir.

Bir kişinin hayat hikayesi, yaşam öyküsü, tercümehal ya da biyografi olarak da anılabilen CV hazırlamak için en önemli nokta kişi hakkında, başvurduğu firmanın ihtiyaç duyacağı tüm bilgilerin yer almasıdır. Tüm bilgileri CV’de eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir. Yapılan başvuruların değerlendirilmesindeki önemli bir detay olan CV’ler başvuru yapan kişilerin kısa hayat özetleri olmalıdır. Medeni durum, cinsiyet, varsa askerlik durumu, tüm iletişim bilgileri, hobiler, sertifikalar, kurslar, eğitimler, önceki iş tecrübeleri, geleceğe yönelik hedefler yazılmalı ayrıca bir de vesikalık fotoğraf eklenmelidir. Düzgün ve doğru olarak hazırlanmış olan bir CV ilk intiba için son derece önemlidir.