Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe hangi bölümlerden oluşur? Dilekçe yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Her vatandaşın hakkı olan dilekçe yazımı herhangi bir konuda olabilir. Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazılan dilekçeler şikâyet ya da talep barındırabilir. Kanunda 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun doğrultusunda yazılan dilekçeler anayasanın 74. maddesinde yer alan bir haktır. İçerikleri doğrultusunda farklı türleri olan dilekçeler resmî bazı kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Kâğıt seçimi, kalem seçimi ve dilekçede yer alması gereken bazı bilgiler bu hususlar arasında yer alır.

Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazmak her vatandaşın kanuni hakkıdır. Bu hak doğrultusunda özel kurumlara ya da devlet kurumlarına dilekçe yazmak isteyen kişiler kanunlar tarafından belirlenmiş bazı kurallara uymak durumundadır. Devlet kurumları ile ilgili işlemlerde, iş yerlerine istifa ve benzeri talepler amacı ile yazılabilen dilekçeler anayasa teminatı altında ve kanunların dilekçe ile ilgili maddesinde belirttiği şekilde yazılmalıdır.

Bir dilekçe nasıl yazılır örnekleri dilekçenin yazılacağı resmî kurumlar tarafından kişilere beyan edilir. Dilekçe yazacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Örnek olarak bir kuruma yazılacak olan dilekçenin bir başlığı da olmalıdır. Bu başlıkta kurumun yer aldığı şehir ve kurumun adı yazmalıdır. Bir satır ara verdikten sonra dilekçe metni yazılır. Son kısımda ise tarih, isim, soy isim ve adres bilgileri yer almalıdır.

Dilekçe yazımında nelere dikkat edilmelidir?

Vatandaşlar herhangi bir konu hakkında herhangi bir devlet kurumuna ya da özel kuruluşa dilekçe yazabilirler. Dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Dilekçeyi yazacak olan kişi talebini ya da şikayetini açık ve net bir şekilde belirtmelidir.

Dilekçe yazmak için temiz, düz ve boş bir kağıt seçilmelidir.

Yalnızca mavi renkte olan bir tükenmez kalem ile dilekçe yazılır.

Türkçe İmla Kılavuzu’nda yer alan kurallara ve kısaltmalara yer verilmeli, kılavuzda belirtilenin dışında kısaltma kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda bu kısaltmanın geçtiği ilk kısımda bir parantez açılarak kısaltmanın açıklaması yazılmalıdır.

Belirlenmiş olan bir plan doğrultusunda yazılmalıdır.

Resmî bir üslup kullanılmalı ve günlük konuşma dilinden uzak durulmalıdır.

Daktilo ile yazılmayacağı durumlarda dilekçedeki yazının okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

Dilekçenin resmî olarak belirlenmiş bölümleri eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

Dilekçeler hangi bölümlerden oluşur?

Doğru dilekçe örneğine göre bir dilekçe birkaç bölümden ve gerekli ise ek bazı belgelerden oluşmalıdır. Eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gereken bu bölümler şunlardır:

Başvurulan resmî kurumun ya da kuruluşun adı

Konuyu içeren, öz ve net bir biçimde yazılmış dilekçe metni

Gün, ay ve yıl olarak yazılmış olan tarih (Dilekçe sonunda yer almalıdır.)

Dilekçeyi yazan kişinin adı soyadı ve imzası (Dilekçenin sonunda sağ alt kısımda yer almalıdır.)

Dilekçeyi yazan kişinin açık adresi (Dilekçeyi yazan kişiye dönüş yapılabilmesi için metin sonunda sol kısımda olacak şekilde adres yazılmalıdır.)

Genel olarak tüm özel ve resmî kurumlara yazılabilen dilekçeler dışında devletin resmi kurumlarına yazılan dilekçelerde daha farklı ve detaylı kurallar da bulunmaktadır. Bu kurallar dilekçe yazılacak kurum tarafından belirtilir. Adliyeler, sağlık kurumları ve bunun gibi kurumlar için resmî dilekçe örneğine uygun şekilde dilekçe yazılmalı ve ilgili kuruma teslim edilmelidir.