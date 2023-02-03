EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe hangi bölümlerden oluşur? Dilekçe yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe hangi bölümlerden oluşur? Dilekçe yazarken nelere dikkat edilmelidir?

27.01.2023 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir isteği, talebi, şikâyeti ya da benzeri durumu bildirmek, seçilen konular hakkında bilgi vermek amacı ile dilekçe yazılır. Dilekçeler resmî ya da özel kuruluşlara, özel ya da tüzel kişilere yazılabilir. Resmî evraklar arasında yer alan dilekçelerin yazımında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Dilekçelerin yazımı yazılacak olan konuya veya türe göre farklılık gösterebilir.

Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe hangi bölümlerden oluşur? Dilekçe yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Her vatandaşın hakkı olan dilekçe yazımı herhangi bir konuda olabilir. Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazılan dilekçeler şikâyet ya da talep barındırabilir. Kanunda 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun doğrultusunda yazılan dilekçeler anayasanın 74. maddesinde yer alan bir haktır. İçerikleri doğrultusunda farklı türleri olan dilekçeler resmî bazı kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Kâğıt seçimi, kalem seçimi ve dilekçede yer alması gereken bazı bilgiler bu hususlar arasında yer alır.

Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazmak her vatandaşın kanuni hakkıdır. Bu hak doğrultusunda özel kurumlara ya da devlet kurumlarına dilekçe yazmak isteyen kişiler kanunlar tarafından belirlenmiş bazı kurallara uymak durumundadır. Devlet kurumları ile ilgili işlemlerde, iş yerlerine istifa ve benzeri talepler amacı ile yazılabilen dilekçeler anayasa teminatı altında ve kanunların dilekçe ile ilgili maddesinde belirttiği şekilde yazılmalıdır.

Bir dilekçe nasıl yazılır örnekleri dilekçenin yazılacağı resmî kurumlar tarafından kişilere beyan edilir. Dilekçe yazacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Örnek olarak bir kuruma yazılacak olan dilekçenin bir başlığı da olmalıdır. Bu başlıkta kurumun yer aldığı şehir ve kurumun adı yazmalıdır. Bir satır ara verdikten sonra dilekçe metni yazılır. Son kısımda ise tarih, isim, soy isim ve adres bilgileri yer almalıdır.

Öz geçmiş nasıl yazılır? Öz geçmiş nasıl yazılır?

Dilekçe yazımında nelere dikkat edilmelidir?

Vatandaşlar herhangi bir konu hakkında herhangi bir devlet kurumuna ya da özel kuruluşa dilekçe yazabilirler. Dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Dilekçeyi yazacak olan kişi talebini ya da şikayetini açık ve net bir şekilde belirtmelidir.
  • Dilekçe yazmak için temiz, düz ve boş bir kağıt seçilmelidir.
  • Yalnızca mavi renkte olan bir tükenmez kalem ile dilekçe yazılır.
  • Türkçe İmla Kılavuzu’nda yer alan kurallara ve kısaltmalara yer verilmeli, kılavuzda belirtilenin dışında kısaltma kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda bu kısaltmanın geçtiği ilk kısımda bir parantez açılarak kısaltmanın açıklaması yazılmalıdır.
  • Belirlenmiş olan bir plan doğrultusunda yazılmalıdır.
  • Resmî bir üslup kullanılmalı ve günlük konuşma dilinden uzak durulmalıdır.
  • Daktilo ile yazılmayacağı durumlarda dilekçedeki yazının okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
  • Dilekçenin resmî olarak belirlenmiş bölümleri eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

Dilekçeler hangi bölümlerden oluşur?

Doğru dilekçe örneğine göre bir dilekçe birkaç bölümden ve gerekli ise ek bazı belgelerden oluşmalıdır. Eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gereken bu bölümler şunlardır:

  • Başvurulan resmî kurumun ya da kuruluşun adı
  • Konuyu içeren, öz ve net bir biçimde yazılmış dilekçe metni
  • Gün, ay ve yıl olarak yazılmış olan tarih (Dilekçe sonunda yer almalıdır.)
  • Dilekçeyi yazan kişinin adı soyadı ve imzası (Dilekçenin sonunda sağ alt kısımda yer almalıdır.)
  • Dilekçeyi yazan kişinin açık adresi (Dilekçeyi yazan kişiye dönüş yapılabilmesi için metin sonunda sol kısımda olacak şekilde adres yazılmalıdır.)

Genel olarak tüm özel ve resmî kurumlara yazılabilen dilekçeler dışında devletin resmi kurumlarına yazılan dilekçelerde daha farklı ve detaylı kurallar da bulunmaktadır. Bu kurallar dilekçe yazılacak kurum tarafından belirtilir. Adliyeler, sağlık kurumları ve bunun gibi kurumlar için resmî dilekçe örneğine uygun şekilde dilekçe yazılmalı ve ilgili kuruma teslim edilmelidir.

Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen eş anlamlısı nedir?Öğretmen eş anlamlısı nedir?
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
dilekçe dilekçe nasıl yazılır dilekçe nasıl yazılır örneği nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.