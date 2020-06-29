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Kayode'den Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü'nün golcü futbolcusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Kayode'den Fenerbahçe açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Shaktar Donetsk'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Olarenwaju Kayode'den Fenerbahçe'ye transferi için açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sezon sonu transferi için gündemine geldiği iddia edilen Olarenwaju Kayode, Sporx'e yaptığı açıklamada, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shaktar'da bulunuyor. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü forması altında harika bir performans sergileyen 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, ligde çıktığı 25 maçta 10 gol, 6 asistin altına imza attı.

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