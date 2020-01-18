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  4. Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım

Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme 2019-2020 Futbol sezonu fikstür çekimi dün çekildi.Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşen fikstür çekimine toplam 29 takım katıldı.

Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım

Kayseri İkinci Amatör Küme 2019-2020 Futbol sezonu fikstür çekimi dün çekildi.
Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşen fikstür çekimine toplam 29 takım katıldı. Fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Kayseri Futbol İl Temsilcisi yardımcısı Şevki Dursun, ASKF Genel sekteri Hürriyet Yücel, İkinci Amatör Küme takımları başkanları, yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. 29 takım 3 grupta müsabakalara çıkacak. A Grubu’nda 9 takım, B ve C Grubu’nda ise 10’ar takım mücadele edecek. Maçlar ise 8-9 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige çıkacağı İkinci Amatör Küme’de ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Play-Off oynayacak ve bir takım daha üst lige çıkacak.
A Grubunda mücadele edecek takımlar
Kayseri Meysuspor, Bünyan Belediyespor, İncesu Gençlikspor, Gazi Osman Paşaspor, Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Sarızspor, Kayseri Simya Koleji, Yeni Erciyesspor
A Grubu 1.Hafta
Bünyan Belediyespor-Gazi Osman Paşaspor
Yeni Erciyesspor-Sarızspor
Kayseri Meysuspor-Simya Kolejispor
Yeni Kıranardı-İncesu Gençlikspor
Kayseri İdman Yurdu (BAY)
B Grubunda mücadele edecek takımlar
Trabzon 3861 Spor, Sindelhöyükspor, Ambar Kızılırmakspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Güneşli Gençlikspor, Cırgalanspor, Kayseri Olimpikspor, Kocasinan Gençlikspor, Mevlana Yıldızspor, Erciyes İdman Gücü
B Grubu 1.Hafta
Trabzon 3861 Spor-Sindelhöyükspor
Cırgalanspor-Erciyes İdmangücü
Ambar Kızılırmakspor-Güneşli gençlikspor
Kılıçaslan Yıldızspor-Olimpikspor
Mevlana Yıldızspor-Kocasinan Gençlikspor
C Grubunda mücadele edecek takımlar
Cuma Uluçay Talasspor, Pınarbaşı Belediyespor, Sosun Birlikspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Anadolu Yıldızları, Sümerspor, Göktürkspor, Fevzi Çakmakspor, Turanspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor
C Grubu 1.Hafta
Cuma Uluçay Talasspor-Pınarbaşı Belediyespor
Sümerspor-Turanspor
Sosun Birlikspor-Anadolu Gençlikspor
Kuşçu Mithatpaşaspor-Göktürkspor
Y.B.Şafakspor-Fevzi Çakmakspor

Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım

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