Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü’nü 1-0 mağlup etti.

Stat: OSB Stadı

Hakemler: Suat Alptekin xxx, Harun Soyeşik xxx, Deniz Apaçık xxx

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş x, Halil İbrahim Avcı xxx, Orhan Şahin xxx, Hüseyin Can Taş xxx (dk. 77 Furkan Batar x), İsmail Aydoğdu xxx (dk. 65 Ömer Yıldız x), Mehmet Akif Gürkan xxx (dk. 87 Muhammed Yasin Bilir ?), Erman Deveci xxx, Mustafa Yeşil xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Yusuf Aydoğdu xxx

Kayserigücü: Baykal Altay xx, Burak Çizmeciler xx, Yavuz Özbey xx, Samet Koçyiğit x (dk. 66 Uğur Karahançer x), (dk. 89 Yücel Hüyük ?), Furkan Şentürk xx, Eren Keleş xx, Emre Zeren xx, Can Okumuş x, İnanç Albayrak xx, Onur Recep Çopur xx (dk. 78 Mahmut Can Altay x), Yunus Akyüz xx

Gol: Halil İbrahim Avcı (dk.84) (Kayseri OSB Atletikspor)