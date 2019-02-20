Mynet Trend

Kayseri'de ele geçirilmişti! Hz. İsa'nın resmedildiği tarihi eserle ilgili yeni gelişme

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kayseri'de ele geçirilen, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen havarilerinin resmedildiği 13. yüzyıla ait tablo koruma altına alındı.

Kayseri'de ele geçirilmişti! Hz. İsa'nın resmedildiği tarihi eserle ilgili yeni gelişme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada ele geçirilen tabloyla ilgili incelemeler devam ediyor.

KORUMA ALTINA ALINDI

Dünyadaki nadir eserlerden olduğu ve yurt dışına kaçırılarak satılacağı değerlendirilen tablo, Kayseri Müzesi tarafından koruma altına alındı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu heyeti tarafından tabloyla ilgili yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından rapor hazırlanması bekleniyor.

20190220_2_35032661_41840532_Web

Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ileri sürülen tabloyla ilgili gözaltına alınan ve dış ticaret işiyle uğraştığı öğrenilen M.N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen bir kadın ve iki erkeğin resmedildiği, üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirilmiş, M.N.T. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptıKaradenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri tarihi eser

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sansar köylüleri şaşırttı! Alışılmadık olay

Alışılmadık olay! Bu görüntü köylüleri şaşırttı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

'Süper Ay' Türkiye'den böyle gözlendi

Kartpostallık görüntüler... 2019'da bir ilk

Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Rüyada sevişmek ne demektir? Rüyada sevişmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada sevişmek ne anlama gelir?

Hollanda fuhuşu yasallaştırdığında ne oldu?

Hollanda fuhuşu yasallaştırdığında ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.