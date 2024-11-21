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Kayseri'de inanılmaz olay! Antrenör futbolcusuna soyunma odasında dayak attı! 'Gebertirim seni...'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 15:32
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Kqyseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. kendisine itiraz eden futbolcusunu soyunma odasında darp etti. O anlar takımda oynayan başka bir futbolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kayseri'de inanılmaz olay! Antrenör futbolcusuna soyunma odasında dayak attı! 'Gebertirim seni...'

Kayseri 2'nci Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor’un U18 antrenörü D.N. ile takımda oynayan Tayfur isimli bir futbolcusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada D.N.'nin futbolcusunu darp ettiği iddia edildi. Başka bir futbolcu tarafından da cep telefonu ile bu anlar kaydedildi. Görüntülerde antrenör D.N'nin futbolcuya, "gebertirim seni, konuşma lan, seni gebertirim bebe" dediği görüldü.

FUTBOLCU: HOCAMIN ELİNİ ÖPEREK BARIŞTIK

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Darp edildiği iddia edilen futbolcu ise bir video mesajı yayınlayarak, "Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. D.N. hocaya, ‘hayırdır hoca’ dedim. D.N. hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Kayseri amatör lig
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