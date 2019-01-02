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Kayseri'de Sakıb ve Oğuzhan kampta yok

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Kayserispor'da Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber kampa katılmayacak.

Kayseri'de Sakıb ve Oğuzhan kampta yok

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran ve ikinci yarıya daha umutlu bakan Kayserispor, hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek. Kayserispor kampında 30 futbolcu bulunacak. A takımda bulunan futbolcuların yanı sıra alt yapıdan 7 futbolcu da kampta olacak. Ancak A takımda bulunan 2 futbolcu kamp çalışmalarına katılamayacak.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sakatlığı geçmeyen Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber'in Antalya kamp kadrosuna alınmadığını söyledi. Orhan Taşçı, "Sezon başından bu yana sakatlığından ötürü takımımızdan ayrı kalan Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber, Antalya kamp çalışmalarına katılamayacak. Ligin ikinci yarısında takımımıza dahil olmasını beklediğimiz iki futbolcumuzun tedavisine devam edilecek" dedi.

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