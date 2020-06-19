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Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.
Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.
KAYSERİ
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19.06.2020 11:47 |
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Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.