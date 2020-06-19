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  4. Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.


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Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
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Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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