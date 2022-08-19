YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü

Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü

19.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 43. Cadde'de dış ticaret firmasının deposunda başlayan yangın, bitişiğindeki çelik kapı imalatı yapan iş yerine de sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 30 dakikada kontrol altına aldıkları yangını 2 saatte söndürdü.

Yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladıErciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı başladı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın kayseri osb

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:48
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:35
Yatsı
21:00
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.