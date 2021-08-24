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Kayseri Ticaret Borsası

24.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,50ArpaKg2,302,35Kabak çekirdeği (yerli)Kg24,0030,00SucukKg68,4085,86Pastırma (takım)Kg124,20135,00

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