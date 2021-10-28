YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

28.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg 2,75 2,80ArpaKg 2,60 2,61Kabak çekirdeği (yerli)Kg 18,00 26,00SucukKg 81,00 95,00Pastırma (takım)Kg 135,00 145,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandıKayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Dünya Eczanesi
Kocasinan
Esen Eczanesi
Kocasinan
Özden Eczanesi
Kocasinan
Özkan Eczanesi
Melikgazi
Özsoy Eczanesi
Melikgazi
Başak Aksoy Eczanesi
Talas
Cırgalan Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.