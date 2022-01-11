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Kayseri Ticaret Borsası

11.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,104,15ArpaKg3,853,90Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00SucukKg102,00109,80Pastırma (takım)Kg178,20188,20

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İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Perşembe

Betül Eczanesi
Kocasinan
Gülçin Eczanesi
Melikgazi
Güngören Eczanesi
Kocasinan
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