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Kayseri Ticaret Borsası

22.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 146 liradan, takım pastırmanın kilogramı 196 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,804,83ArpaKg4,434,50Kabak çekirdeği (yerli)Kg35,0040,00SucukKg115,00146,00Pastırma (takım)Kg191,90196,50

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Sabah
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Öğle
12:50
İkindi
16:16
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mart Salı

Begüm Berk Eczanesi
Melikgazi
Ekin Eczanesi
Kocasinan
Emel Eczanesi
Kocasinan
Kılıç Eczanesi
Melikgazi
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Kocasinan
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Melikgazi
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