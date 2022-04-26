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Kayseri Ticaret Borsası

26.04.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 146 liradan, takım pastırmanın kilogramı 206,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,205,22ArpaKg4,904,92Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0050,00SucukKg116,50146,00Pastırma (takım)Kg197,00206,95

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