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Kayseri Ticaret Borsası

12.10.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,406,50ArpaKg6,006,10
Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0070,00SucukKg141,50189,00Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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