Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir. Ülkemiz 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Bu Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, aralık ayında ihracatta büyük artış gözlendiğini vurguladı.

Kayseri’den 2020’de yapılan toplam ihracatın 2 milyar 572 milyon dolara ulaştığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"TİM verilerine göre 2019 yılı için Kayseri ihracat rakamları aralık ayı 183 milyon 23 bin dolar iken 2020 yılı aralık ayında 261 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış, aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 42,7 olmuştur. 2020'nin kasım ayına baktığımızda ise ihracatımızın yüzde 23,7 arttığı gözlenmiştir. Kayseri Serbest Bölge, aralık ayında 43 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri dış ticaretine göre 2020 yılı aralık döneminde 1. ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır."