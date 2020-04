Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: “Maçların oynanmasından yanayız”

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, “Kurallara uyduğumuz zaman, bu salgını atlattığımız zaman maçlar oynanır diye ümit ediyorum” dedi.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, liglerin bir an önce başlamasını arzu ediyor. 39 puanla ligde 6. sırada yer alan Kayseri Yolspor, müsabakaların başlayacağı zamanı merakla bekliyor. Turuncu Siyahlı ekip, liglerin oynanarak tamamlanmasını arzu ediyor. Kayser Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, “Kurallara uyduğumuz zaman, bu salgını atlattığımı zaman herhalde ligler tamamlanır diye ümit ediyorum. 4 hafta kaldı zaten ligin tamamlanmasına. Liglerimizin oynanmasından yanayız. Sağlık her şeyden önemli tabi ki. Güzel günlere tekrardan kavuşacağımızı umut ediyorum. Sahalarımızda yeniden hep beraber olacağız" dedi.

Teknik Direktör Mehmet Susamış, "Geçen sezon Yahyalıspor ile çekiştik ve ligi ikinci sırada bitirdik. Bizim yönetimimiz aldığı kararların her zaman arkasındadır. Sezon başında biz geçen sezon ki kadromuzu korumuş olsaydık ligde şimdi daha farkı yerde olurduk. Elimizdeki kadroyu sezon başı muafız edemedik. Kayseri futbol camiasında maddiyat öne çıkıyor. Bizim kulübün aldığı bazı kurallar var. Hiç bir oyuncumuza peşinat vermiyoruz. Sporcular da peşinat istediği veya başka takımdan peşinat aldığı için burayı tercih etmediler. Peşinat veren kulüplere 12 tane sporcumuz gitti. Giden oyuncular yerine biz 13 tane transfer yaptık. Müsabakaların başlamasına 1 hafta kala yaptık bu transferleri. Sezon başını hiç iyi geçiremedik Fikstür de zor idi. Ligdeki puan durumunda üst sıralarda olan takımlarla oynadık ve puan kaybı olunca ligden biraz uzaklaştık. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Develispor maçı bizim kırılma maçımızdı. Develispor maçında aldığımız mağlubiyet sonrası yönetim toplandı ve ligden üst tarafından uzaklaşınca dediler ki bizimde alt yapımız var. Alt yapıya 5-6 yıldır emek veriyorum. Ligden uzaklaşınca bazı oyuncularda kendi istekleri ile gitmek istediler. Çok büyük aksaklıklar yaşadık ve bu aksaklıklar üzerine ligden uzaklaştık. Şu durumda konumumuz pek iyi değil. Kalan 4 maçımızı kazandığımız zaman ben inanıyorum ki ligi üst sıralarda tamamlayacağız” açıklaması yaptı.