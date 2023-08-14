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Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili firari şüpheli yakalandı

14.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili firari şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili firari şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, polis memuru M.A. ile kıraathanede bulunan M.Ç'nin tüfekle yaralanması olayına karışan firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra yaya olarak kaçan şüpheli M.T'yi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

Öte yandan saldırıda yaralanan M.A. ile M.Ç'nin tedavileri devam ediyor.

OLAY

Kocasinan ilçesinde dün, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmiş, olaya müdahale etmek isteyen ekiple de tartışan A.T, elindeki tüfekle ateş açmıştı. Bu sırada polis memuru M.A. göğsünden, kıraathanede bulunan M.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüphelilerden A.T. gözaltına almış, M.T. ise olay yerinden kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kıraathane silahlı kavga

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