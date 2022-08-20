YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

20.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendini savcı, polis olarak tanıtıp, 2 kişinin yaklaşık 910 bin lira değerinde altın ve dövizini dolandıran şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, V.C. (22), telefonla aradığı ve terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söylediği 2 kişiye, 910 bin lira değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde yönlendirdiği yere bıraktırdı.

Altın ve dövizleri alan V.C'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüleri inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Mersin'de olduğu belirlenen V.C. gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı:AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı:
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladıÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandıBursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
döviz dolandırıcılık Mersin Altın telefon dolandırıcılığı

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:49
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:34
Yatsı
20:58
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.