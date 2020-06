Kayseri'de 5 aylık hamileye kapalı kalp ameliyatı

Bütün riskleri hastaya ve yakınlarına anlattıklarını aktaran Topsakal, şunları kaydetti:

"Onlar da tedaviyi kabul etti. Anesteziyoloji, kadın doğum, erişkin kardiyoloji ve çocuk kardiyolojinin oluşturduğu bir ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kalpten çıkan ana damardaki darlığa kapalı yöntemle tüp şeklinde özel bir stent yerleştirdik. Stent yerleştirdikten sonra hastanın kolundaki kan basıncıyla bacaklarındaki kan basıncı tamamen eşitlendi. Kan basıncı ilaçla kontrol edilemiyorken, şu an ilaçsız kontrol altında. 20 haftalık gebelik sırasında ilk kapalı yöntemle aort damarındaki darlığa müdahale operasyonu. Bu operasyon sırasında bebeğin riske girmemesi ve radyasyon almaması için karnını kurşun önlüklerle kapattık. Çok şükür sorun yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Şu an hem anne hem de bebek sağlıklı bir durumda."

Sağlığına kavuşan Kayısı ise doktorlara teşekkür etti.