Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 6 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 5'i salıverildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler müştekilere teslim edildi.



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