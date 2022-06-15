Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 17 hırsızlık olayının 7 zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 17 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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