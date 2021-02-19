Kayseri’de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüphelendiği İ.A.’nın üzerinde ve kaldığı rezidansta yapılan aramada, 936,20 gram sentetik kannabinoid, 1,25 gram metamfetamin, 12,45 gram sentetik kannabinoid madde yapımında kullanılan toz madde ile 97,35 gram sıvı madde ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, şahsın saklamış olduğu yerlerde de iki paket halinde toplam 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Çalışmada bulunan materyallere el konulurken, İ.A. da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

