Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, silahlı yağma suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 17'si adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine teslim edildi.

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