YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı

20.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, silahlı yağma suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 17'si adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 22 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Dinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndüDinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndü
Kayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattıKayseri'de sonbahar renkleri Gesi Bağları ve Koramaz Vadisi'ne ayrı güzellik kattı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:28
İkindi
15:31
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Bizim Eczanesi
Kocasinan
İşler Eczanesi
Melikgazi
Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Vefa Eczanesi
Kocasinan
Yiğit Eczanesi
Kocasinan
Akif Eczanesi
Melikgazi
Alara Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.