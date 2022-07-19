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Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı

19.07.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 6 ay ile 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler R.D, S.G, N.F, M.G, H.G, F.B. ve C.A'nın da bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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