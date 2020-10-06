Kayseri'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir binanın 5. katında çıkan yangında hasar oluştu.

Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın 5. katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle oturma odasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Binaya yayılan dumanlardan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Hasara neden olan yangının çıktığı sırada dairenin boş olduğu öğrenildi.

