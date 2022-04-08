Kayseri'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımından çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta Emre Maraşlı, iki katlı evinin alt katında soba yakmaya çalışırken kıvılcım halıya sıçradı.

İlk müdahalesini Maraşlı ve komşularının yaptığı alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, evde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

