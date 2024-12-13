Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de Sefa Ö'nün (36), N.U. (26) tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Kayıtlarda, iki grubun tartıştığı, bir süre sonra N.U'nun, arkasından koşarak Sefa Ö'yü bıçakladığı ve yaralının otomobille hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

OLAY

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de Sefa Ö. ile N.U. arasında 9 Aralık'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanan Sefa Ö, Develi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, N.U. gözaltına alınmıştı.