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Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti

13.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece yaşanan olayda yaralanan olmadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi.

Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na sabah gelen okul yetkilileri, bir pencereye kurşun isabet ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı.

Kurşunun cama gece saatlerinde isabet ettiği ve yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kocasinan kurşun pencere

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