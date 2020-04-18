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Kayseri'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kayseri'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 31 il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelinde hem araç hem de insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Yasağın başlamasının ardından ana caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Ekmek almak isteyen vatandaşların fırınlara gittiği gözlendi.

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Kayseri koronavirüs sokağa çıkma kısıtlaması

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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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