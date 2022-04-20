Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin kentte saklandığını belirledi.

Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemi devam ediyor.



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