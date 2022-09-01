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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

01.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıyı Melikgazi ilçesinde yakaladı.

Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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