YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

16.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kayseri'de, hasar tespiti için incelenen 11 bin 390 yapıdan 975'nin ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14 bin 284 başvurudan 11 bin 390 yapının hasar tespit çalışmasını tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, "6 bin 549 bin hasarsız, 3 bin 516 az hasarlı, 44 orta hasarlı ve 975 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 80'inin hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ'YE TOPLAM 44 BİN 710 DEPREMZEDE GELDİ

Deprem bölgesinden kente 44 bin 710 depremzede geldiğine değinilen açıklamada, bunlardan 9 bin 197'sinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barındığı, 35 bin 374 kişinin ise yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 29 bin 818 depremzedenin ayni yardım taleplerinin karşılandığı, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 7 bin 240 aileye toplamda 7 milyon 226 bin 862 liralık destek verildiği belirtildi.

Kente gelen toplam 11 bin 474 depremzedeye psikososyal destek sağlandığı aktarılan açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 220 konut sahibinin başvurduğu vurgulandı.

13 BİN 54 DEPREMZEDE HASTA KABULÜ YAPILDI

Açıklamada, 13 bin 54 depremzede hastanın kabulünün yapıldığı, bunlardan 12 bin 659'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Hastanelerde deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz toplam 60 çocuk depremzede kabulü yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tedavisi tamamlanan 28 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş, bir çocuk da ailesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Bugün itibarıyla toplam 12 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

19 OKUL AĞIR VE ORTA HASARLI OLARAK TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde kentte 3, sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13 okulun ağır hasarlı, 3 okulun orta hasarlı tespit edildiği bildirildi.

Kent genelinde bulunan 1106'sı resmi, 71'i özel olmak üzere toplam 1177 okul binasından 757'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştıMalatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulunduNevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri rapor valilik

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.