Kayseri'de eski eşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Kapıyı açan olmayınca geceyi yangın merdiveninde geçirdiğini öne süren sanık, "Sabah işe gitmek için N.K'nin kapıyı açtığını duyunca, kapıya yöneldim. Yanımda tabancam vardı. Korkutma amaçlı yanıma almıştım. 'Ben mutluyum. Arabayı da satıp Z.E. ile buralardan gideceğiz' dedi. Bacağına doğru 3 el ateş ettim." diye konuştu.

Sanık Ş.E. savunmasında, boşandığı 20 yıllık eşinin şikayeti üzerine ev hapsi cezası aldığını belirterek, olaydan bir gün önce yeniden bir araya gelmek amacıyla konuşmak için evine gittiğini iddia etti.

Müşteki S.K. ise mahkeme başkanının uyarılarına rağmen sanığa tepki göstermeye devam edince, polisler tarafından duruşmadan çıkarıldı.

Duruşma öncesi kızlarının "katil" diyerek tepki göstermesi üzerine sanık salondan çıkarılarak 11. Asliye Ceza Mahkemesine götürüldü. Sanık buradan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.E, maktul N.K'nin müşteki 3 kızı ve babası S.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Maktulün kızı R.E, olay günü evden çıktıkları esnada sanığın bir anda yangın merdiveninden önlerine çıktığını belirterek, "Kılık değiştirmişti, katili tanıyamadım. Çığlık atınca yanıma gelip başıma silah dayadı. 'Bağırırsan seni öldürürüm' dedi. Daha sonra annemi görünce yanına gidip ateş etmeye başladı. 5 el ateş etti. Annemi daha önce de bıçaklamış ve dövmüştü. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Maktulün diğer kızları E.E. ve Y.E. de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.E'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan evine 4 Mart'ta gelen eski eşi Ş.E. tarafından tabanca ile vurularak yaralanan 3 çocuk annesi N.K, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ş.E, yakalanıp tutuklanmıştı. Sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

