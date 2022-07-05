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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün İncesu ilçesinde saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve KHK ile ihraç edilen uzman erbaş olduğu belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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fetö Kayseri jandarma

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