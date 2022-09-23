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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

23.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 ilde 18 yakalama emri olan E.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.B yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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