Kayseri'de firari kadın hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.K'yi, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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