Kayseri'de sahte çeklerle 68 kişiyi dolandıran 16 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sahte ve karşılıksız çeklerle 22 ilde 68 kişiyi yaklaşık 7 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte organize şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine ocakta çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucu S.D. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, paravan şirketler aracılığıyla bankalardan aldıkları gerçek çekler ile çeşitli kişilerden temin ettikleri sahte çeklerin bir kısmını sattıkları, bir kısmıyla da ürün satın alarak piyasaya sürdükleri, daha sonra da paravan şirketleri iflas ettirdikleri belirlendi.

Örgütün, bu yöntemle Kayseri başta olmak üzere 22 ilde ikamet eden 68 kişiyi yaklaşık 7 milyon 500 bin lira tutarında karşılıksız ya da sahte çek vererek mağdur ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Bu kapsamda Kayseri, İstanbul, Tokat ve Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 26 mermi, farklı firmalar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve belge ile dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

