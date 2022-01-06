Kayseri'de seyir halindeki halk otobüsünün motoru yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 370 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz